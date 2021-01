Protest Strajku Kobiet w Szczecinie

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji opublikowany i jest reakcja Strajku Kobiet. Przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Mickiewicza w Szczecinie zebrało się kilkadziesiąt osób.

Przywódczynie ruchu swoje słowa kierowały przede wszystkim do rządu. Liderki Strajku Kobiet w Szczecinie mówiły, że aborcja jest tematem zastępczym wobec walki z kryzysem gospodarczym. Przed siedzibą PiS odbyła się godzinna pikieta, podczas której padło wiele wulgaryzmów skierowanych do rządzących.Wszystko przez opublikowanie w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Ten uznał, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z Konstytucją.W proteście, pod czujnym okiem policji, udział wzięło kilkadziesiąt osób. Biuro prasowe Komendy Miejskiej Policji informuje, że tego wieczoru policjanci nie musieli interweniować.Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski mówił w Polskim Radiu 24, że treść dzisiejszego uzasadnienia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej, jest oparta o konstytucję. Trybunał opublikował uzasadnienie wyroku z października ubiegłego roku w sprawie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Marek Suski powiedział, że nad uszczegółowieniem przepisów dotyczących aborcji eugenicznej będą prowadzone dodatkowe prace.- Jest powołany zespół i rzeczywiście w tych skrajnych sytuacjach, gdzie jest płód bezczaszkowy, który nie ma szansy życia poza organizmem matki, tutaj powinna być możliwość dokonania wyboru przez kobietę. Jest to rzecz, która niestety przy tym orzeczeniu Trybunału nie znalazła miejsca, stąd też takie prace pewnie będą prowadzone - powiedział Suski.22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z Konstytucją. Wniosek w tej sprawie złożyła w 2019 roku grupa ponad stu posłów PiS, PSL-Kukiz'15 oraz Konfederacji.Trybunał analizował zapisy ustawy z 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Pozwalały one na zabicie dziecka nienarodzonego ze względu na stwierdzoną prenatalnie niepełnosprawność lub chorobę.Orzeczenie o niezgodności tych zapisów z konstytucją zapadło większością głosów. Wyrok zapadł w pełnym składzie. Przewodniczącym składu orzekającego była prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawcą - sędzia TK Justyn Piskorski.