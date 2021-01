Pomagał, teraz sam potrzebuje wsparcia. Trwa zbiórka na rzecz ,,pana Ziutka"

,,Pomóżmy Panu Ziutkowi" - pod takim hasłem ruszyła w sieci zbiórka funduszy na rehabilitację mieszkańca wsi Roby pod Mrzeżynem. 60-cio latek jest sparaliżowany po udarze, do tego jest w trudnej sytuacji finansowej.

Pan Stanisław - bo takie jest jego prawdziwe imię ale wszyscy mówią o nim "Ziutek" -wcześniej pracował w mrzeżyńskiej parafii. Po udarze nie może chodzić. W domu opiekuje się nim żona, choć sama nie jest sprawna, bo ma uszkodzone biodro. Córka, by wspomóc w opiece matkę, przyjechała z pracy za granicą. Jednak wciąż brakuje funduszy - mówi organizatorka zrzutki, sąsiadka potrzebującego 60-cio latka, Lucyna Socha-Grzelak.- Pan Stanisław w ubiegłym roku dostał udaru i ma sparaliżowaną całą lewą stronę. Jako mieszkańcy stwierdziliśmy po prostu, że fajnie byłoby zorganizować coś, żeby temu człowiekowi pomóc. Jedna taka seria rehabilitacji to jest koszt ośmiu tysięcy złotych, no i po tym zaczął właśnie ruszać jedną ręką, zaciskać pięść, więc efekty są - relacjonuje Socha-Grzelak.W tym momencie na koncie na portalu pomagam.pl jest ponad siedem tysięcy złotych. Aby wesprzeć chorego wystarczy wpisać w wyszukiwarkę ,,Pomóżmy panu Ziutkowi".- Pan Ziutek zawsze był bardzo pomocnym człowiekiem, przecież mieszkańcy tutaj Robów, czy też Mrzeżyna, Trzebiatowa, wszystkich tych okolic, ten kto go zna to po prostu wie, że to jest dobry i pomocny człowiek - mówi Lucyna Socha-Grzelak.Dokładny adres zbiórki znajdziecie pod tym adresem