Fot. Facebook / Prawicowy Szczecin

Obelgi, przezwiska i wulgaryzmy - w ten sposób Monika Tichy, znana jako "Pacyfka", zwracała się w środę podczas tzw. Strajku Kobiet w Szczecinie do Kai Godek, działaczki społecznej i matki dziecka z zespołem Downa.

Nagrania z protestu zamieścił na Twitterze szczeciński radny Dariusz Matecki.



- Pani Godek, ty szmato jedna, co się tak pięknie fotografujesz ze swoim niepełnosprawnym synem, którego pewnie z mężowskiej pensji jesteś w stanie utrzymać. Powiedz, co zrobiłaś dla tysięcy niepełnosprawnych dzieci w Polsce. Nic nie zrobiłaś, więc w***dalaj k***wo!” J***ć Godek! - mówiła do zgromadzonych Tichy podczas protestu.



Monika Tichy jest liderką szczecińskiego stowarzyszenia LGBT Lambda.

