"Szczecin - miasto wolne od dyskryminacji" - wojewoda unieważnia stanowisko Rady Miasta

Wojewoda unieważnia stanowisko szczecińskiej Rady Miasta. Mowa o zaproponowanym przez prezydenta i przegłosowanym przez większość KO i Bezpartyjnych stanowisku "Szczecin - miasto wolne od dyskryminacji". W ocenie prawników wojewody, zapisy przeciwdziałające dyskryminacji znajdujemy między innymi w konstytucji czy kodeksie karnym.

Wojewoda Zbigniew Bogucki zwraca więc uwagę, że to kompetencja organów ogólnopolskich, a nie samorządów. Podkreśla również użycie w tekście zwrotu "My Szczecinianie" - bo rada miasta nie może się wypowiadać za mieszkańców w sprawach światopoglądowych i ideologicznych.Radna klubu Bezpartyjnych Renata Łażewska skarżyć do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia wojewody nie zamierza, bo prezydent już powołał pełnomocnika do spraw równości.- Tam już się dzieją różne rzeczy. Wydział Spraw Społecznych zbiera materiały, także różne obszary, którymi się zajmie - mówi Łażewska.Prawo i Sprawiedliwość było przeciw przyjęciu stanowiska. Radny Leszek Duklanowski z opozycji zgadza się z wojewodą, że polskie prawo z definicji zakłada przeciwdziałanie dyskryminacji.- Tutaj w tym wypadku to jest takie pójście w kierunku politycznej poprawności i zachowania, które nie powinny mieć miejsca w Radzie Miasta - mówi Duklanowski.Jak dowiedziało Radio Szczecin, klub Koalicji Obywatelskiej jeszcze nie podjął decyzji, jaka będzie reakcja na działanie wojewody. A rzecznik prezydenta Szczecina poinformował nas, że Piotr Krzystek "nie będzie podejmował dalszych kroków".