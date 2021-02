Na Lewobrzeżu powoli rozgrzewają się kaloryfery

Dobra wiadomość dla mieszkańców Lewobrzeża Szczecina. Elektrociepłownia Pomorzany uporała się z awarią. Kaloryfery powinny robić się coraz cieplejsze.

Przepływ wody chłodzącej do elektrociepłowni jest już udrożniony. Około godziny 17:30 puszczono ciepło - jak poinformowała nas przed chwilą Sandra Apanasionek, rzeczniczka PGE GiEK.- Po zakończonym rozruchu moc Elektrociepłowni Pomorzany będzie na bieżąco podnoszona, co w praktyce przekładać się będzie na wzrost temperatury wody u odbiorców dotkniętych zaistniałą sytuacją - tłumaczyła Apanasionek.Podjęto tez działania, by podobne awarie się nie powtórzyły. - Po naszej interwencji, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie skierował lodołamacz w rejon Elektrociepłowni Pomorzany, w celu skruszenia kry na Odrze Zachodniej. Dodatkowo, pracownicy EC Pomorzany, a także EC Szczecin na bieżąco monitorują i zabezpieczają newralgiczne punkty kanału dolotowego przed ponownym przymarzaniem wody - dodaje Apanasionek.Przypomnijmy, pierwsze zakłócenia w dostawie ciepła pojawiły się w weekend, w poniedziałek rano kaloryfery były już zimne.