Ks. Dymer nie jest już dyrektorem Instytutu Medycznego

Ks. Andrzej Dymer odwołany z funkcji dyrektora Instytutu Medycznego w Szczecinie. Taką informację podał portal wiez.pl.

Decyzję podjął w czwartek Abp Andrzej Dzięga. Miało to się odbyć po spotkaniu z mężczyzną, który oskarżył księdza Dymera o wykorzystywanie seksualne.



Informacje potwierdził portalowi wiez.pl, rzecznik archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej ks. Sławomir Zyga.



Teraz pełniącym obowiązki dyrektora instytutu został dotychczasowy zastępca dyrektora - Marcin Janda.



Jak relacjonuje dziennikarz portalu, to było pierwsze spotkanie arcybiskupa z ofiarą księdza Dymera. Stąd decyzja o jego odwołaniu.



Dymer dyrektorem instytutu - który prowadzi szpital rehabilitacyjny w Szczecinie - został 11 lat temu.



Do wykorzystywania małoletnich przez księdza Dymera miało dochodzić w latach '90. Pracował on wtedy z dziećmi, jednak przez wiele lat udawało mu się uniknąć jakiejkolwiek kary. Karny proces kanoniczny rozpoczął się dopiero w roku 2004. W kwietniu 2008 r. kościelny trybunał uznał winę ks. Dymera.



Przypomnijmy, toczy się także kościelne dochodzenie w sprawie możliwych zaniedbań samego arcybiskupa.