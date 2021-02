Kolejne opóźnienia przy modernizacji wiaduktu w Stargardzie [ZDJĘCIA]

W Stargardzie remontowany jest m.in. przejazd pod kolejowym wiaduktem na ulicy Szczecińskiej, jednej z głównych w mieście. Codziennie kierowcy muszą korzystać z objazdów, stojąc w korkach.

Ruch pod wiaduktem jest wstrzymany od listopada 2019 roku. Pierwotnie spółka Trakcja, która odpowiada za prace, miała je zakończyć do końca ubiegłego roku. Kolejny termin - marzec tego roku - też nie zostanie dotrzymany - mówił w naszej audycji interwencyjnej " Czas Reakcji " Mirosław Siemieniec, rzecznik spółki PKP PLK, która odpowiada za inwestycję.- Planowany termin zakończenia prac to jest czerwiec 2021 roku - mówił Siemieniec.Nie ma decyzji, czy kontrakt z wykonawcą zostanie zerwany - dodał rzecznik spółki PKP PLK.- Priorytetem jest to, co interesuje mieszkańców i podróżnych. Zakończenie tej inwestycji w sposób tak skutecznie, jak tylko jest możliwe - mówił Siemieniec.Dwa tygodnie temu spółka Trakcja poinformowała, że według wstępnych szacunków, w ubiegłym roku straty wyniosły blisko 65 mln zł.Przebudowa wiaduktu to część wartej ponad pól miliarda zł inwestycji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - przebudowy infrastruktury linii kolejowej na odcinku Szczecin Dąbie - Stargard.