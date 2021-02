To będzie pierwsze takie miejsce na świecie. Wspinaczkowy poligon w gm. Dobra

Pierwsza skalna wioska na świecie powstanie w naszym regionie - w Buku. To zwycięski pomysł znanego wspinacza, który zdobył największą liczbę głosów w budżecie obywatelskim gminy Dobra. To będzie skupisko tysiąca ton skał w jednym miejscu, w którym każdy będzie mógł uczyć się wspinaczki.

Wioskę będą tworzyć ogromne bloki granitu i piaskowca - przywiezione z południa Polski. Na skałach będą wytyczone trasy wspinaczkowe dla początkujących wspinaczy, jak i zawodowców.



Mówi pomysłodawca - Marcin "Yeti" Tomaszewski - jeden z najbardziej znanych wspinaczy wielkościanowych na świecie.



- Mamy okres pandemii, nie możemy jeździć w góry - pomyślałem sobie - może by te góry ściągnąć pod Szczecin, gdzie będzie można poczuć się jak w górach - wyjaśnia Tomaszewski.



To będzie unikatowe miejsce.



- Z tego co wiem, w Polsce, na świecie nie ma takiego miejsca, w którym byłoby skupisko skał naturalnych, przywiezionych na tereny nizinne. Zdarzały się transporty pojedynczych kamieni o wadze 20, 30 ton - my tutaj mówimy o tysiącu ton sprowadzonych w jedno miejsce, czyli stworzeniu takiego rejonu wspinaczkowego "od A do Z", w którym będziemy mogli uczyć nasze dzieci wspinaczki - zapewnia wspinacz.



Budowa miałaby ruszyć latem tego roku. Jeśli dobrze pójdzie wspinać się będzie można pod koniec roku. Skalna wioska będzie ogólnodostępna i bezpłatna. Wysokość dotacji z budżetu obywatelskiego to ok. 200 tys zł.



Obiekt będzie się mieścić przy ulicy Leśne Zacisze w Buku, w okolicy tamtejszego boiska sportowego. Na terenie wioski znajdą się także punkty edukacyjne i informacyjne, m.in. dla dzieci. Będzie można się z nich dowiedzieć o roślinności i zwierzętach terenu skałkowego.