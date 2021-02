Wciąż podnosi się poziom wody w rzekach regionu

Podnosi się poziom wody w rzekach - to przez odwilż. Ostrzeżenie dla dolnej Odry, w województwie zachodniopomorskim, wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

By nie dopuścić do podtopień, Wody Polskie rozpoczęły akcję łamania lodu na Odrze.Wszystko przez to, że wzrastają temperatury, woda z roztopionego śniegu spływa do rzek - mówi Marek Duklanowski ze spółki Wody Polskie w Szczecinie.- Wtedy, jeśli nie zdążymy z udrożnieniem całości Odry w Gozdowicach, możemy mieć problem, bo Odra może wystąpić z brzegów, ona jest dzisiaj też w wysokim stanie. W Bielinku mamy od soboty przekroczony stan alarmowy. W Gozdowicach też poziom wody bardzo mocno rośnie. To są miejscowości na południu naszego województwa, na tym takim - geograficznie patrząc na mapę - kolanie Odry. W tych miejscach mamy rzeczywiście największy problem - tłumaczy Duklanowski.Duklanowski uspokaja jednak, że zagrożone są tylko użytki rolne: - W sobotę mieliśmy, w kilku miejscach, troszeczkę więcej wody w Ognicy, to jest na terenie gminy Widuchowa. Od tego czasu 20 cm woda zeszła w dół, ale użytki rolne były w kilku miejscach faktycznie podtopione.Według prognoz pogody, temperatura w regionie będzie z każdym dniem rosła, w weekend spodziewać się możemy nawet kilkunastu stopni na plusie. Dodatkowo w środę prognozowane są opady deszczu. Akcja lodołamania na Odrze ma potrwać około tygodnia.