Będzie przetarg na Zachodnią Obwodnicę Szczecina [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W połowie roku, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosi przetarg na realizację Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

Takie zapewnienie złożył w środę Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dodał, że do tej pory inwestycja ta pochłonęła już 24 miliony złotych. Środki te przeznaczone zostały przede wszystkim na badania geologiczne.



- W połowie bieżącego roku ogłosimy przetarg na realizację Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Tylko jeden kataklizm mógłby powstrzymać tę budowę - to dojście opozycji do władzy. Tylko taka przeszkoda mogłaby tę inwestycję zatrzymać - powiedział Adamczyk.



Elementem Zachodniej Obwodnicy Szczecina ma być najdłuższy tunel w Polsce. Zostanie wydrążony pod Odrą w okolicach Grupy Azoty Police - mówi Łukasz Lendner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.



- Otrzymaliśmy dodatkowe 10 milionów złotych na prace geologiczne, co pozwoliło wydłużyć ten tunel do pięciu kilometrów, tak aby Zakłady Police mogły współistnieć z Zachodnią Obwodnicą Szczecina. To w sumie będą dwa tunele, gdyż to będzie droga ekspresowa. Łącznie, w rozbiciu to będzie aż 10 kilometrów w tunelu drążonym pod Odrą - dodaje Lendner.



Zachodnia Obwodnica Szczecina, to docelowo ponad 50 kilometrów drogi ekspresowej. Jej początek zaplanowano w okolicach Kołbaskowa, a zakończenie przy węźle Goleniów Północ.