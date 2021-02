"To potężna infrastrukturalna inwestycja drogowa"

Budowę Zachodniej Obwodnicy Szczecina komentuje Jarosław Korpysa z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz projektant drogowy Maciej Sochanowski. W środę inwestycję zapowiedzieli politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy zostanie ogłoszony w połowie roku.- Już na samym początku inwestycji będzie praca dla firm z regionu. Wiemy, że ta inwestycja ma zostać ukończona za siedem lat. Szacunki to 4, może 5 miliardów złotych, więc pewnie dużą część będą robiły rodzime firmy. Pracownicy z naszego regionu znajdą przy tej inwestycji zatrudnienie. To naprawdę bardzo potężna infrastrukturalna inwestycja drogowa, nie wiem czy nie jedna z największych ostatnich kilkudziesięciu lat. To jest inwestycja bardzo oczekiwana - powiedział profesor Jarosław Korpysa.Przy nowej obwodnicy będą lokować się firmy, powstaną też centrale logistyczne tak, jak jest przy skrzyżowaniu dróg A1 z A2.- Przykład A6, gdzie powstały firmy logistyczne i tu też będą powstawały firmy nie tylko związane z chemią. Mówię o Policach i Polimerach, ale również firmy logistyczne. Najprawdopodobniej możemy spodziewać się, że powstaną tam kolejne parki przemysłowe, gdzie będą zlokalizowane firmy - uważa prof. Korpysa.Dzięki Zachodniej Obwodnicy Szczecina samochody ciężarowe jadące do Polic ominą Szczecin - to najważniejsza funkcja tej drogi - mówi Maciej Sochanowski, projektant drogowy.- Najważniejsza funkcja, jaką będzie pełnić ta droga, sprawi, że ruch tranzytowy ciężarówek do Zakładów Chemicznych Police nie będzie musiał odbywać się przez miasto. Będzie mógł być wyprowadzony bezpośrednio do węzła Goleniów, na skrzyżowanie dróg ekspresowych S3 i S6 - mówi Sochanowski.W ramach tej inwestycji planuje się budowę dwóch tuneli pod Odrą, w której znajdą się po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Dziś budowa tuneli jest bardzo popularna w Europie Zachodniej.- Buduje się tego coraz więcej. Technologia budowy tuneli poszła na tyle do przodu, że jest to już dużo łatwiejsze do wykonania, niż kilkanaście lat temu. Jest to już dość popularna metoda budowy dróg - mówi Sochanowski.Zachodnia Obwodnica Szczecina ma mieć około 50 kilometrów długości. Połowa kosztów inwestycji to wartość tuneli pod Odrą. Droga ma być gotowa w 2028 roku. Rząd Prawa i Sprawiedliwości deklaruje, że jeszcze w tym roku rozpisze przetarg na projekt i wykonanie tej drogi.