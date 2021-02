Samorządowcy odpowiadają na apel polityków PiS. Gotowi do współpracy przy budowie obwodnicy [ZDJĘCIA]

Jesteśmy gotowi do współpracy - mówili w czwartek podczas spotkania w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie samorządowcy z regionu.

To odpowiedź na środowy apel polityków Prawa i Sprawiedliwości w sprawie Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Zgodnie z rządowymi zapowiedziami, przetarg na to zadanie będzie ogłoszony w połowie tego roku.Obwodnica będzie przebiegać od Kołbaskowa, przez gminę Dobra, Police, pod Odrą do gminy Goleniów.- 14 lat czekaliśmy na informacje o przetargu. To będzie największy impuls gospodarczy od lat - mówi wójt Kołbaskowa Małgorzata Schwarz. - Droga jest podstawowym traktem komunikacyjnym, który nie służy tylko mieszkańcom, ale również inwestorom.W spotkaniu z samorządowcami brał udział przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.- To było dobre merytoryczne spotkanie - ocenił starosta policki Andrzej Bednarek. - Informacje, które przekazał pan rzecznik to nic innego, jak potwierdza się fakt, że przechodzimy do drugiej fazy realizacji.Czwartkowe spotkanie zorganizował marszałek województwa Olgierd Geblewicz, który zapowiedział, że zwróci się z oficjalną deklaracją do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie współpracy samorządów z rządem przy budowie obwodnicy.- Rząd chce realizować tą inwestycję, co przyjmujemy z bardzo dużym uznaniem i jesteśmy gotowi do współpracy w zakresie zarówno decyzji administracyjnych, które często są po naszej stronie, również w zakresie dostosowywania naszych układów komunikacyjnych, za które odpowiadamy - mówił Geblewicz.Podobne zapowiedzi składali wójtowie i burmistrzowie pozostałych gmin, przez które przebiegać będzie droga, czyli m.in. Kołbaskowa, Dobrej i Goleniowa.- To dobry prognostyk dla mieszkańców województwa - uważa poseł PiS Artur Szałabawka. - Cały czas powtarzałem, powtarzam i będę powtarzał, że dobra współpraca rządu i samorządu buduje, a zła rujnuje. Z tego założenia wyszedł marszałek województwa i my możemy toczyć spory. Spór jest podstawą demokracji, natomiast w kwestii tak kluczowych wyzwań, największej inwestycji drogowej w dziejach Szczecina, musimy grać do jednej bramki.Zachodnia Obwodnica Szczecina ma mieć ponad 50 kilometrów, w tym tunel pod Odrą, który będzie najdłuższy w Polsce.