Goście RSnW: obwodnica powstanie ponad politycznymi podziałami

Zachodnia Obwodnica Szczecina ponad politycznymi podziałami. Takie wnioski płyną z dyskusji na temat tej budowy w audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Obie strony - samorząd województwa i miasta oraz przedstawiciele rządu - zapowiadają współpracę przy realizacji inwestycji.Poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński podkreśla, że to długo wyczekiwany projekt.- Inwestycja absolutnie przełomowa. Zmieniająca główny układ komunikacyjny wokół Szczecina. Chciałoby się rzec, inwestycja owiana legendą - mówi Dobrzyński.Poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki odniósł się do konferencji prasowej marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. Zdaniem Łąckiego, to zapowiedź dobrej kooperacji.- Z tej konferencji wyniosłem jedną bardzo pozytywną rzecz. Wszyscy samorządowcy zadeklarowali stronie rządowej daleko idącą pomoc w realizacji tej inwestycji - mówi Łącki.Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział, że przetarg na budowę obwodnicy wystartuje w połowie tego roku. Samorządowcy zaapelowali do rządzących o dotrzymanie obietnicy. Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości odpowiedzieli swoim apelem - o współpracę z gminami, przez które będzie przebiegała trasa.