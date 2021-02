Opera na Zamku po lockdownie. Co było największym wyzwaniem?

Mija tydzień od poluzowania obostrzeń. Dokładnie tydzień temu otworzyły się instytucje kultury.

Wciąż obowiązuje w nich reżim sanitarny - na widowni zajętych może być tylko połowa dostępnych miejsc. Co było największym wyzwaniem w ostatnich tygodniach, kiedy jeszcze obowiązywał lockdown? Na to pytanie odpowiedział gość piątkowych "Rozmów pod Krawatem" dyrektor Opery na Zamku w Szczecinie Jacek Jekiel.- Utrzymywanie wszystkich zespołów w gotowości "bojowej". Balet musiał być świetnie przygotowany fizycznie, akompaniatorki musiały nieustannie trenować, żeby potwierdzić swoją wyjątkowość i niepowtarzalność - powiedział Jekiel.Instytucje kultury zostały otwarte warunkowo na dwa tygodnie, czyli do 28 lutego. Na razie nie wiadomo, czy w marcu też będą działać.