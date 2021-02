Rzecznik NiOL o sprzedaży działki przy ul. Wszystkich Świętych

Cena wywoławcza za działkę przy ul. Wszystkich Świętych pochodziła z wyceny sprzed 10 lat - tak wynika z dokumentów spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne.

Podmiot powstał w 2011 r. W akcie założycielskim, wśród majątku jakie Szczecin wniósł do spółki, jest też nieruchomość z ul. Wszystkich Świętych.Działka o powierzchni 2 tys. 100 m., zabudowana ruiną zabytkowego dworku z początku XX wieku, została 10 lat temu wyceniona na 662 tys. zł. To tyle samo, ile wynosiła cena wywoławcza na przetargu ogłoszonym rok temu.- Mamy operat szacunkowy ze stycznia ubiegłego roku, według niego nieruchomość jest warta jeszcze mniej, bo 477 tys. 500 zł, rzeczoznawca nie wziął pod uwagę zabytkowych ruin - mówił, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", rzecznik NiOL Wojciech Jachim.- Mimo, że Operat wycenił to niżej, to jednak, żeby tutaj nie było zarzutu, że przetarg jest niezgodny z interesem spółki czy wartością księgową, przyjęto tę cenę wywoławczą - tłumaczył Jachim.Ostatecznie całą nieruchomość sprzedano za 668 tys. zł Rzeczoznawca uznał, że ze względu na bardzo zły stan techniczny dworek powinien być rozebrany. NioL w 2015 roku wnioskował o wykreślenie go z rejestru zabytków, na to nie zgodził się Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.O sprawie zrobiło się głośno, gdy właściciel, który wcześniej m.in. startował do Rady Miasta z komitetu Prezydenta Piotra Krzystka, wystąpił do miasta o warunki zabudowy. Według planów ma tam powstać 18-piętrowy wieżowiec. W czwartek magistrat poinformował, że decyzję w tej sprawie ma podjąć urząd spoza Szczecina. Sprawę ma tez sprawdzić prokuratura.