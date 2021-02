Nie dzieli, a łączy: Zachodnia Obwodnica Szczecina

Zachodnia Obwodnica Szczecina była jednym z tematów niedzielnej "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Zdaniem senator Koalicji Obywatelskiej Magdaleny Kochan, inwestycja ta wpłynie pozytywnie nie tylko na miasto Szczecin, ale także na gminę Police i Goleniów.- Przeprawa Święta-Police jest w końcu w perspektywie tej inwestycji, co dla gminy w której mieszkam, nie jest bez znaczenia - mówi Kochan.W ocenie posła PSL Jarosława Rzepy, obwodnica ta zwiększy bezpieczeństwo przede wszystkim w samym centrum Szczecina. Między innymi ze względu na liczny ruch pojazdów dojeżdżających do Grupy Azoty Police.- Zobaczymy jakie są możliwości, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Przecież dzisiaj, każdego dnia, bardzo dużo niebezpiecznych transportów przejeżdża przez centrum Szczecina - mówi Rzepa.To inwestycja ponad podziałami partyjnymi - mówił radny klubu PiS w szczecińskiej Radzie Miasta Dariusz Matecki. Jego zdaniem ważna będzie tu aktywność samorządu wojewódzkiego oraz samorządów gminnych Kołbaskowa, Dobrej, Polic i Goleniowa.- Tutaj pojawił się już apel wojewody zachodniopomorskiego do lokalnych samorządów o to, żeby po prostu pomagały w tym. Muszą doprowadzić drogi dojazdowe do kilku obwodnic - mówi Matecki.Konieczność współpracy samorządów przy realizacji tej inwestycji podkreślał także poseł PiS Michał Jach.- Tej inwestycji sam rząd nie jest w stanie zrealizować. To jest możliwe w ścisłej współpracy z kilkoma samorządami - mówi Jach.Przetarg na realizację Zachodniej Obwodnicy Szczecina ogłoszony zostanie w połowie roku.