Lokalni politycy zgodni: sprawa budowy wieżowca wymaga wyjaśnienia

Nie milkną kontrowersje wokół planu budowy 18-piętrowego wieżowca przy ulicy Wszystkich Świętych w Szczecinie.

W ocenie gościa "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin - senator Koalicji Obywatelskiej Magdaleny Kochan - sprawa wymaga szczegółowego wyjaśnienia.- To akurat źle, że pan prezydent na ten temat milczy, bo warto byłoby sprawę wyjaśnić do dna. Ten ład urbanistyczny jest czymś, co powinniśmy ogromnie chronić - mówiła Kochan.Zdaniem posła PSL Jarosława Rzepy, politycy powinni szczególnie uważać na to, aby ich życie prywatne nie rzutowało na życie polityczne.- Wydaje mi się, że tutaj temat musi być wyjaśniony do końca. Wiem, że polityka, kiedy łączy się z biznesem, jest rzeczą niedobrą - mówił Rzepa.Sprawa powinna być zbadana przez prokuraturę i CBA - uważa Dariusz Matecki, radny klubu PiS w szczecińskiej Radzie Miasta.- CBA i prokuratura powinny zbadać, czy nie doszło tutaj do naruszenia prawa. Czy inwestor nie został poinformowany co do tego, co może tam zbudować. Tak to nie powinno na pewno wyglądać - mówił Matecki.Problemem w tej sprawie pozostaje także brak planu urbanistycznego dla Szczecina - uważa Michał Jach, poseł Prawa i Sprawiedliwości.- Ten chaotyczny plan budowy tych wieżowców, powoduje u mnie jakiś taki dyskomfort poznawczy. To musi być jakiś plan urbanistyczny - mówił Jach.Przypomnijmy, że inwestor - Michalis Apostolu - startował w wyborach z listy komitetu Piotra Krzystka. Jego ojciec - Jorgo Apostolu - prowadzi obecnie spółkę Athena Eco Group, w której jako udziałowcy wymienieni są żona prezydenta Szczecina oraz jego brat.