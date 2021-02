Były oficer UB z Nowogardu oskarżony o zbrodnie komunistyczne

Fot. pixabay.com / sabinevanerp (CC0 domena publiczna)

90-letni dziś Stefan B. miał przyczynić się do skazania przez stalinowski sąd wojskowy miejscowego rolnika za próbę obalenia siłą ustroju PRL-u, grozi mu za to do 10 lat więzienia.

Akt oskarżenia przeciwko byłemu śledczemu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Nowogardzie skierował Oddział Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie. Byłemu UB-ekowi zarzuca się podżeganie do bezprawnego pozbawienia wolności Józefa G.



- Pokrzywdzonemu zarzucono przygotowania do usiłowania zmiany przemocą ustroju państwa, gdy tymczasem zachowania pokrzywdzonego polegały na krytyce wprowadzania kołchozów w Polsce. Cały szereg struktur państwa bierze udział w represjach. Także ten oskarżony jest elementem tego systemu. Jego działania finalnie skutkują skazaniem pokrzywdzonego - powiedział Radiu Szczecin, prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, Marek Rabiega.



Sąd Wojskowy ostatecznie skazał rolnika na 4 lata więzienia.



Sąd Rejonowy w Goleniowie, gdzie będzie sądzony Stefan B. nie wyznaczył jeszcze terminu pierwszej rozprawy.