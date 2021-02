Kawiarenka Polityczna RS: nowe obostrzenia w związku z pandemią

Od soboty nos i usta można zasłaniać tylko maseczką, a nie jak do tej pory np. kominami czy przyłbicami.

O nowych obostrzeniach wprowadzonych przez rząd rozmawiali goście "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin. Należy zastanowić się czy rząd powinien wprowadzić obowiązek, a nie tylko rekomendację zasłaniania ust i nosa mówiła.- Patrząc na naszych zachodnich sąsiadów, gdzie faktycznie istnieje taki obowiązek, wszystkie osoby po 60. roku życia otrzymują specjalne talony na maseczki, które mogą odebrać w aptece, pracodawcy mają obowiązek dostarczenia swoim pracownikom odpowiednich maseczek - argumentowała posłanka Nowej Lewicy, Katarzyna Kotula.Gdyby takie obostrzenia zostały wprowadzone na początku epidemii to ludzie by się zastosowali do tego, a teraz nie mają zaufania do rządu - mówił Artur Łącki, poseł Koalicji Obywatelskiej.- Ludzie też są zdenerwowani na to, co robi rząd. Co nam zafundował w zeszłym roku? To nam zamknął plaże, to nam zamknął lasy, później te plaże i lasy otwierał. To była całkowita bzdura, żeby nas zamknąć w domach i nie wpuszczać na plaże i do lasów, gdy teraz się mówi, że trzeba przebywać na świeżym powietrzu, bo ruch powietrza niweluje to wszystko - mówił Artur Łącki.Trudno wprowadzać obostrzenia w krajach demokratycznych - tłumaczył Artur Szałabawka poseł Prawa i Sprawiedliwości- Nawet państwa azjatyckie, o których mówi się, że sobie poradziły z pandemią..., tam jest inna kultura odpowiedzialności. Tam, jak jest nakaz, to ten nakaz się wykonuje. A my wywalczyliśmy demokrację po to, byśmy mieli swobody - zaznaczył.Trzecia fala koronawirusa i tak nas nie ominie - mówił Marcin Bedka z Konfederacji.- Uważam, że niezależnie od tego jak bardzo zamkniemy polskie społeczeństwo, będziemy musieli i tak w dużej mierze przechorować w ramach trzeciej fali, bo co roku o tej porze chorujemy mniej więcej na poziomie kilku milionów ludzi i te kilka milionów i tak musi zachorować - powiedział.Marek Zakrzewski z Porozumienia dodawał, że należy przemyśleć kwestię wprowadzania lockdownu w całych województwach.- Moim zdaniem może powinniśmy odejść od zamykania województw, a przerzucić się na mniejsze regiony, czyli na powiaty - dodał.Na razie rząd wprowadził lockdown tylko w województwie warmińsko-mazurskim.