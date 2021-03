Na uczelni jest konflikt - przyznaje prorektor Akademii Sztuki w Szczecinie

Na uczelni jest konflikt - przyznaje prorektor ds. artystyczno-naukowych Akademii Sztuki w Szczecinie.

Dr Mikołaj Iwański odniósł się do słów jakie padły w porannych "Rozmowach pod Krawatem". Gościem był gitarzysta Krzysztof Meisinger, były już pracownik uczelni.Władzom akademii zarzucił między innymi mobbing, zastraszanie i promowanie tylko tych pracowników, którzy w ostatnich wyborach wspierali obecną rektorkę uczelni, prof. Mirosławę Jarmołowicz.Rzeczywiście dzisiejsza sytuacja konfliktowa jest pokłosiem ostatnich wyborów - przyznaje dr Mikołaj Iwański.- Możemy się spodziewać, że jeszcze przez jakiś czas te emocje będą buzować. Jestem jednak dobrej myśli, są już znaki, że porozumienie i współpraca między tymi dwiema dziedzinami jest możliwa i jest realizowana - wierzy dr Iwański.Dr Iwański dodał, że Sztukateria, czyli hotel dla wykładowców nie został jeszcze sprzedany, co sugerował Krzysztof Meisinger.- On jest niesamowicie deficytowy, to są deficyty, które wychodziły grubo ponad 100 tysięcy złotych rocznie. Natomiast decyzję o sprzedaży podejmuje Rada Uczelni. Nie została ona jeszcze podjęta, ale jest na horyzoncie - zaznaczył.Zdaniem Iwańskiego uczelnia nie ma nic do ukrycia. Meisinger zarzucał też, że na akademii dochodzi do mobbingu.Iwański odpowiadał, że była tylko jedna taka sytuacja, a uczelnia powołała specjalny zespół antymobbingowy.