Zabytkowy autobus wraca na ulice Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

W weekendowych rozkładach jazdy do taboru komunikacji miejskiej dołącza Volvo B10M. Będzie go można zobaczyć między innymi na Łasztowni czy Wałach Chrobrego.

To ostatni egzemplarz modelu, który szczecinianie wspominają z sentymentem.



- To kawał historii miasta - podkreśla jeden z podróżnych. - Pamiętam, że jak przyjeżdżałem tutaj na wakacje, to po tych Ikarusach pojawiły się Volvo. To był wtedy szczyt techniki, byłem nimi zachwycony.



Piotr Rakowski z Towarzystwa Miłośników Komunikacji Miejskiej dodaje, że kursom towarzyszy również lekcja historii.



- Jest tutaj przygotowanych jest dziewięć plansz o historii komunikacji miejskiej i pojazdów elektrycznych w Szczecinie. Elektryfikacji sieci tramwajowej, o pierwszych autobusach elektrycznych, które był już ponad sto lat temu w Szczecinie - mówi Rakowski.



Historyczny egzemplarz uratowany przed zesłaniem "na żyletki" ustąpił miejsca hybrydowym Solarisom w 2019 roku. Volvo dołączyło do szczecińskiej floty 25 lat temu. Auto wyprodukowano w 1994 roku.