Podjuchy - wzorcowy węzeł przesiadkowy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W połowie maja mieszkańcy Szczecina skorzystają z węzła przesiadkowego w Podjuchach. To ostatnie tygodnie prac. Przy ul. Metalowej powstanie zintegrowane centrum dla wszystkich podróżnych.

Kierowcy, będą mogli skorzystać z parkingu Park&Ride, piesi poczekają na autobus czy pociąg, a fani jednośladów wypożyczą rower - tak zapowiada Miasto. Zostały już prace kosmetyczne.



- Kończenie chodników, zatok autobusowych, parkingów na pętli Podjuchy..., to będą te najbliższe dni. Budynek socjalno-kasowy jest już z zewnątrz prawie gotowy, mamy docieplenie i kończymy elewacje - relacjonuje Hanna Pieczyńska, rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.



Podjuchy będą przykładem dla reszty miasta - dodaje Pieczyńska.



- To jest trend, który pokazuje w jakim kierunku będzie szło nasze miasto. Oprócz tego, że budujemy różne punkty czy węzły komunikacyjne, integrujemy różne środki transportu, to zachęcamy mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej poprzez obniżenie cen biletów - powiedziała.



Koszt wybudowania węzła przesiadkowego w Podjuchach wynosi prawie 12 milionów złotych.