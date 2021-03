"Zamiast nowego ładu komunikacyjnego mamy chaos" [ZDJĘCIA]

Za drogi i zrobiony wbrew okolicznym mieszkańcom - tak radni opozycyjnego, w radzie miasta klubu PiS, krytykują decyzję o ustanowieniu przez miasto opłat na dotychczas darmowym parkingu pod Trasą Zamkową.

Wcześniej było tam pełno aut, teraz w większości parking świeci pustkami - zwracał uwagę radny PiS Marcin Pawlicki.- Gdyby ktoś chciał tutaj parkować, a pracuje w okolicy, musiałby o 400 zł swój budżet uszczuplić, to jest bardzo dużo. Cena została źle skalkulowana - podkreślał Pawlicki.Samochody nie zniknęły: skoro tu jest drogo, to dojeżdżający parkują, gdzie indziej i zastawiają okolicę, na co skarżą się mieszkańcy - mówił radny Krzysztof Romianowski.- Został odrzucony, tak naprawdę głos mieszkańców, który jest ważny. Mieszkańcy mówią jasno - sprzeciwiamy się tym bezsensownym i dużym podwyżkom w strefie płatnego parkowania - przekonywał Romianowski.Zamiast zapowiadanego przez urząd "nowego ładu komunikacyjnego" mamy "bezwład i chaos" - krytykowała radna PiS Agnieszka Kurzawa.- Pierwszy krokiem, jeśli chodzi o podwyżki w strefie płatnego parkowania, powinno być utworzenie odpowiednich warunków komunikacji miejskiej, parkingów, parkingowców, a dopiero później nakładanie podwyżek - dodała Kurzawa.Od 1 kwietnia w życie wchodzą zmiany w szczecińskiej Strefie Płatnego Parkowania. Będzie większa i droższa.