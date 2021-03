SEC wypłaca pierwsze odszkodowania

Są pierwsze odszkodowania dla szczecinian za lutowe przerwy w dostawach ciepła. O sprawie poinformowali słuchacze naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji".

- Właśnie otrzymałem fakturę z SEC-u i za awarię, które były zrobili bonifikatę w wysokości prawie 41 zł - żali się słuchacz Radia Szczecin.Bonifikaty obejmują przerwę od 8 do 12 lutego, jej wysokość ustalana jest na podstawie algorytmu z rozporządzenia Ministerstwa Klimatu - informuje rzeczniczka Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Danuta Misztal.- Może się wydawać, że za taki okres powinno się wypłacić kwotę, nie wiem kilkuset złotych. Tylko to wszystko trzeba porównywać do tego, jakie faktycznie ktoś płaci rachunki, bo jeżeli - dajmy na to - rachunek za ciepło wynosi 120 zł za dany miesiąc, to 41 zł to jest prawie połowa rachunku - tłumaczy Misztal.W lutym SEC wstrzymał lub ograniczał dostawy ciepła w związku z awarią Elektrociepłowni Pomorzany. Spółka informuje, że by uzyskać bonifikatę nie trzeba składać żadnych wniosków, zostaną one udzielone automatycznie.