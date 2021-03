Budowa fabryki polimerów zgodnie z planem. Trwa rekrutacja pracowników

Budowa przebiega zgodnie z harmonogramem, trwają już poszukiwania pracowników oraz odbiorców wyprodukowanego w Policach polipropylenu - mówił w środę w "Rozmowach pod Krawatem" Wojciech Wardacki, prezes Zakładów Chemicznych "Police" w Grupie Azoty.

Wardacki podkreślał, że rekrutują około 400 osób, a jest szansa, że dzięki inwestycji miejsc pracy będzie więcej. Prezes Zakładów zwracał uwagę na ekologiczny wymiar budowy nowoczesnej fabryki.- Jest to tworzywo bardzo przyjazne. Gdyby ono nie było przy Zielonym Ładzie, nie byłoby szans na finansowanie tej inwestycji przez największe europejskie instytujce finansowe, które biorą udział w tym projekcie - podkreśla Wardacki. - Jest to przyjazne, dzięki produkcji również polipropylenu, produktom ubocznym w tym procesie. Szacujemy, że znacząco ograniczymy emisję dwutlenku węgla w Policach.Prezes Zakładów Chemicznych Police mówił też, jak ważna jest budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Ministerstwo chce ogłosić przetargi w połowie tego roku.- Bierzemy aktywny udział. Jest to dla nas żywotna inwestycja. Braliśmy i bierzemy udział w pracach zespołu przy Prezydencie Szczecina - mówi Wardacki.Budowa fabryki polipropylenu w Policach to największa przemysłowa inwestycja w Polsce, warta ponad 7 miliardów złotych.