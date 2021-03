RSnW: paszporty, czyli certyfikaty covidowe. Dobry pomysł?

Paszport covidowy to dobry pomysł, ale nie będzie go łatwo zrealizować - mówili goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Taki dokument wprowadzić chce Komisja Europejska. Pozwolić ma on na swobodne przemieszczanie się obywateli Unii Europejskiej. Chodzi o cyfrowy dokument, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko koronawirusowi, wyzdrowiała lub ma negatywny wynik testu.To dobry pomysł, ale najważniejsze są szczepienia. To jest kwestia odpowiedzialności - mówił prof. Bogusław Liberadzki, europoseł Lewicy.- To nie jest kwestia, że ktoś powie: "a ja się nie boję, mnie to nie zaszkodzi, mnie to wzmocni". Popatrzmy na naszego bliźniego. To jest kwestia odpowiedzialności za kogoś, tak jak nie posługujemy się w nieodpowiedzialny sposób ostrymi narzędziami. Nie powinniśmy narażać nikogo - podkreślił.To potężne przedsięwzięcie logistyczne - dodał Czesław Hoc, lekarz, poseł Prawa i Sprawiedliwości.- Niektóre osoby mogą się poczuć wręcz dyskryminowane, czuć, że zabierana jest jakaś wolność. A z drugiej strony potrzeba wolności przemieszczania się - dodał.Certyfikat covidowy mógłby obowiązywać od czerwca.