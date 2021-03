Zderzenie dwóch autobusów na ul. Gdańskiej. Są ranni [ZDJĘCIA]

Przejazd w stronę centrum Szczecina jest utrudniony. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Około godz. 8 zderzyły się tam dwa autokary PKS i dwa busy, którymi podróżowało łącznie 46 osób.

Auta, które wzięły udział wypadku są porozrzucane na odcinku kilkuset metrów. Wszędzie jest szkło. Szoferka autokaru, który wjechał w tył autobusu jest doszczętnie zmiażdżona.



Poszkodowane są 22 osoby - to głównie żołnierze z regionu, którzy podróżowali autokarami. Doznali niegroźnych, komunikacyjnych urazów. Czekają w podstawionym zastępczym autokarze.



Jedna osoba jest jednak w stanie bardzo ciężkim. To kierowca, który w wyniku zdarzenia został zakleszczony w aucie. Trzeba było go wycinać. Wszyscy ranni trafili do szpitala.



Ulica pod wiaduktem przy Porcie Centralnym w stronę centrum jest nieprzejezdna. Na miejscu pracują służby.