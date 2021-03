Liczby rosną, a my wciąż nie nosimy maseczek?

Nowe, bardziej rygorystyczne ograniczenia w związku z pandemią - które obowiązują od dziś - to odpowiedź rządu na wzrost zakażeń koronawirusem.

Tymczasem wciąż nie nosimy maseczek. - Jak teraz przechodziłam, to dużo osób tych maseczek nie miało. Nie wiem czy służby mogą zwracać takim ludziom uwagę, ale można zobaczyć nieprzestrzeganie zasad - mówiła szczecinianka.- To nieprzestrzeganie zaleceń może skutkować zwiększeniem zachorowań - podkreślał dr Tomasz Kubiak, ratownik medyczny: - Dziś wchodzą w życie zaostrzenia, powinno to pokazać, że to nie jest przypadek, że mamy do czynienia z pandemią, coś jest nie tak w naszym zachowaniu. Trzeba skupić się na tym, aby zabezpieczać się zgodnie z zaleceniami, bo to są zalecenia medyczne, naukowe, potwierdzone badaniami. Naprawdę chodzi o życie i zdrowie. My jako ratownicy codziennie widzimy takie osoby i naprawdę apelujemy do ludzi.Zaostrzenie obostrzeń obowiązuje - na razie - do 9 kwietnia.