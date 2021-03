Prokop-Paczkowska o rozłamie w Lewicy: "Pawłowska jest oszustką"

Są osoby, które dla kariery zrobią wszystko - tak, posłanka Lewicy Małgorzata Prokop-Paczkowska, oceniła przejście z klubu Lewicy do Porozumienia posłanki Moniki Pawłowskiej. Byłą posłankę Lewicy nazywa oszustką.

- Różne rzeczy - jak widać - zdarzają się w polityce. Nasza koleżanka w skrytości prowadziła jakieś rozmowy z Prawicą i przeszła do Gowina. Nie, nic o tym nie wiedziałam. Cóż, my nie wiedzieliśmy, że Monika Pawłowska jest oszustką. Jarosław Gowin to wiedział i taką ją chciał - podkreślała Prokop-Paczkowska.Poseł Małgorzata Prokop-Paczkowska przeprosiła też mieszkańców Lubelszczyzny za postępowanie poseł Moniki Pawłowskiej. To z tego rejonu startowała ona do Sejmu.