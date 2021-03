Radny PiS krytykuje działania miasta dotyczące utrzymania zieleni

Wzywa do działania ogrodnika miejskiego, zwraca uwagę na wycinki drzew w mieście - radny klubu PiS Marcin Pawlicki w "Rozmowach pod Krawatem" krytykował działania prezydenta i urzędników dotyczące utrzymania stanu zieleni i wycinki drzew w mieście.

Pawlicki przypominał, że miasto za 70 tysięcy złotych kupiło przesadzarkę do drzew, a sprzęt był użyty raz. Radnego PiS nie przekonują wyjaśnienia, że nie każdą roślinę da się w ten sposób przenieść w inne miejsce.- Zakupowanie przesadzarek, mamy teraz nową panią ogrodnik, a dalej cały czas słyszymy z różnych rejonów Szczecina, że ogromna liczba drzew jest wycinana. I to przede wszystkim osoby, które szczycą się bronieniem tej zieleni. Dla nas to trochę hipokryzja wyborcza i cały czas naciskamy, żeby przejść do działania - powiedział Pawlicki.Ostatnio mieszkańców Pogodna zbulwersowała wycinka drzew przy Szkole Podstawowej numer 3. Miasto tłumaczyło to względami bezpieczeństwa.