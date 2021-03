Czy nosimy maseczki, zachowujemy dystans i odkażamy dłonie - w Radiu Szczecin sprawdzamy, jak nam idzie przestrzeganie obostrzeń.

Z powodu lawinowo rosnącej liczby zakażeń, od soboty obowiązują nowe, bardziej restrykcyjne zasady sanitarne.- Noszą, ale nie wszyscy tak jak należy. Nosy na wierzchu i tak lekceważą. Coraz więcej jest zachorowań i do niektórych nie dociera. - Noszą, wszyscy przestrzegają zasad. Chociaż to skutków chyba nie przynosi. - Jak jadę tramwajem, to zawsze ktoś nie przestrzega tego i niestety musimy uważać - mówią szczecinianie.Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński zapowiedział bardzo stanowcze działania służb państwowych wobec osób nieprzestrzegających obostrzeń sanitarnych.