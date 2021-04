Dobrzyński o katastrofie smoleńskiej: nie jestem pewien czy dojdziemy do prawdy

- Nie ma pewności, że dojdziemy do ostatecznych wniosków w sprawie katastrofy smoleńskiej - mówił, w "Rozmowach pod Krawatem", poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński.

Polityk komentował doniesienia podawane przez tygodnik "Sieci", który informuje, że eksperci z włoskiego laboratorium potwierdzili ślady trotylu na wraku TU-154 M.Poseł Dobrzyński podkreślał, że na tym etapie postępowanie - w sprawie katastrofy samolotu z polskim prezydentem - jest niezwykle trudne.- Gdyby mnie pan zapytał, czy jestem pewien, że dojdziemy do ostatecznych wniosków, do pewnej prawdy, to powiedziałbym: "nie, do końca pewien nie jestem", bo niestety dotychczasowe działania, najpierw rządu Donalda Tuska spowodowały, że to śledztwo utknęło w rosyjskich rękach. Wiele dowodów utknęło w rosyjskich rękach, łącznie z wrakiem. Myślę, że też wiele spraw zostało zatartych - tłumaczył Dobrzyński.Według polityka PiS, zaangażowanie międzynarodowych ekspertów w śledztwo dotyczące katastrofy - tak jak włoskiego laboratorium - jest właściwym działaniem. Jednocześnie nie oceniał rangi ostatniego odkrycia: - Wiadomo, że samolot był źle naprowadzany, na wyjaśnienie innych okoliczności trzeba poczekać - mówił Dobrzyński.