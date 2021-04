Kolejne punkty szczepień w Kołobrzegu

Cztery Punkty Szczepień Masowych powstaną w powiecie kołobrzeskim. Dwa z nich zostaną uruchomione w samym Kołobrzegu.

Urząd Miasta poinformował, że szczepienia będą wykonywane w należącej do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji hali Łuczniczka.Z kolei Starostwo Powiatowe uruchomi Punkt Szczepień Masowych w budynku przychodni Intermedical.Starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski wskazuje, że to miejsce znacznie przyspieszy proces szczepień mieszkańców.- Tam będą funkcjonowały dwa zespoły szczepienne. Sytuacja jest tego typu, że moglibyśmy w sytuacji optymalnej szczepić dziennie od 400 do nawet 600 osób chętnych do szczepienia - zapewnia Tamborski.Punkty Szczepień Masowych zostaną uruchomione również w mniejszych miejscowościach powiatu. W Rymaniu powstanie on w sali wiejskiej, natomiast w Gościnie szczepienia będą wykonywane w budynku na stadionie piłkarskim.Wszystkie te lokalizacje zostały wskazane wojewodzie zachodniopomorskiemu, który podejmuje ostateczną decyzję o ich otwarciu. Punkty powinny ruszyć 19 kwietnia.