Blisko 10 mln zł kosztowała nowoczesna filia Miejskiej Biblioteki Publicznej [ZDJĘCIA]

To największa i najbardziej nowoczesna filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.

W piątek otwarcie najnowszej placówki, która powstała w zabytkowym budynku przy placu Matki Teresy z Kalkuty. Dawniej mieścił się tam oddział Książnicy Pomorskiej. Oprócz wypożyczalni i czytelni znajdują się tam między innymi sale wykładowe i multimedialne.



Remont pomieszczeń trwał od 2017 roku - mówił w "Rozmowach pod Krawatem" Krzysztof Marcinowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.



- Był taki moment w którym mieliśmy tylko skorupę budynku, bo musieliśmy bardzo dużo zmienić. Dlatego takie spore są koszty. Musieliśmy nowe stropy wylewać, dach też jest nowy, wprowadziliśmy też urządzenia, których tam nigdy nie było, takie jak np. winda. Wszystko to razem kosztowało sporo - mówi Marcinowski.



Przebudowa i wyposażenie biblioteki kosztowało blisko 10 mln złotych. Na razie do dyspozycji czytelników jest 9 tysięcy książek. Utrzymanie placówki ma kosztować ok. 700 tysięcy złotych rocznie.



W sumie w Szczecinie mamy 31 filii Miejskiej Biblioteki Publicznej.