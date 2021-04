Były rektor pozwał Akademię Sztuki

Dariusz Dyczewski domaga się przywrócenia do pracy po tym, jak został dyscyplinarnie zwolniony z Akademii Sztuki w Szczecinie. To kolejny pozew przeciwko uczelni.

Dariusz Dyczewski został zwolniony przez nową rektorę Mirosławę Jaromołowicz. To przez wywiad, którego udzielił "Kurierowi Szczecińskiemu".Miał w nim mówić nieprawdę o uczelni - tłumaczył na naszej antenie Mikołaj Iwański, prorektor ds. artystyczno-naukowych.- Profesor Dyczewski celowo podał szereg nieprawdziwych informacji o uczelni, które stawiały politykę obecnych władz Akademii w niekorzystnym świetle - mówił Iwański.Uczelnia chciała, by Dariusz Dyczewski sprostował te informacje. Tak się jednak nie stało.Wcześniej do sądu pracy wpłynęły dwa inne pozwy przeciwko Akademii Sztuki w Szczecinie. Kontrolę na uczelni rozpoczęła Państwowa Inspekcja Pracy. W obronie zwolnionych pracowników stanęła też "Solidarność". Związkowcy napisali do ministerstwa kultury list, w którym domagają się pilnej kontroli po zwolnieniu dyscyplinarnym byłego rektora.Mirosława Jarmołowicz rektorą została rok temu, wybory wygrała z Dariuszem Dyczewskim.