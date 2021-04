Architekt komentuje Morskie Centrum Nauki: w pierwotnym planie było co innego

Niepokojące jest to, że na Łasztowni powstaje inny budynek, niż projekt, który wybierał sąd konkursowy - mówił, w "Rozmowie pod Krawatem", szef szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, komentując budowę Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie.

Karola Nieradkę pytaliśmy o wzbudzającą internetowe dyskusję pstrokatą fasadę gmachu oraz o wpływ Centrum na panoramę tej części miasta.Szef szczecińskiego SARP odpowiadał, że z oceną poczeka do zamontowania całej elewacji, natomiast zwracał uwagę, że gdy planowano budowę, pokazywano co innego.- Bardziej martwi nas to, w którą stronę zamawiający przekształcił ten projekt i to w znaczący sposób w stosunku do projektu konkursowego. Nie to wybierali sędziowie, nie to wybierał zamawiający kilkanaście lat temu. Dzisiaj realizowany jest obiekt o innej skórze, o innej funkcji i innym wnętrzu. Tam nie było tego kulistego planetarium, rozumiem, więc że cała funkcja jest dość mocno przebudowana - mówił Nieradka.Inwestorem jest urząd marszałkowski. Do zmiany koncepcji wyglądu fasady doszło w maju ubiegłego roku. Ta z konkursu miała rdzawy kolor, jednak chciano ten wygląd "odświeżyć".