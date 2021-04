Nowoczesny sprzęt 3D w stargardzkiej szkole. "Jesteśmy perełką edukacyjną" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ponad 200 tysięcy złotych, tyle jest warta jedna klasa w Zespole Szkół nr 5 im. Tadeusza Tańskiego w Stargardzie.

Wszystko to za sprawą nowego sprzętu, jaki został zakupiony, czyli drukarek i skanerów 3D. Dyrekcja i nauczyciele chwalą się, że takie pracownie w całym kraju można policzyć na palcach jednej ręki.



Dzięki nowemu sprzętowi, uczniowie stargardzkiej szkoły w praktyce poznają projektowanie i produkowanie np. części samochodowych.



- Na przykład takie zaślepki do kokpitu, elementy czy zębatki do zamków centralnych. Można powiedzieć, że jesteśmy w tej chwili taką jedyną perełką, jeśli chodzi o szkolnictwo ponadpodstawowe w Polsce - mówi nauczyciel ZS nr 5 w Stargardzie Arkadiusz Popiołek.



W szkole uczą się m.in. technicy i mechanicy pojazdów samochodowych. Szkoła jednak jest już gotowa uruchomić nowy kierunek, aby dać zawód drukarza 3D, bo taki ma trafić na listę zawodów certyfikowanych. Producentem drukarek i skanerów jest polska firma CadXpert.



Jak mówi przedstawiciel firmy Michał Bryda Przybyszewski, umiejętność obsługi takiego sprzętu jest cenna na rynku pracy. - Rynek druku 3D bardzo prężnie rozwija się w Polsce, coraz więcej firm przemysłowych wdraża takie urządzenia - tłumaczy Przybyszewski.



Zakup sprzętu dla szkoły dofinansowała Unia Europejska.