Prokuratura wszczyna śledztwo ws. szczecińskiego youtubera

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie bulwersującego filmiku, który został opublikowany w serwisie YouTube.

Jego autorem jest twórca internetowy tzw. Kamerzysta. Film został już usunięty z serwisu, ale to nie koniec sprawy.Na filmie widać, jak Kamerzysta, razem z grupą swoich znajomych, poniża niepełnosprawnego intelektualnie chłopaka. Kazał mu między innymi wykonywać upokarzające zadania za pieniądze.Film nagrany w Szczecinie, został już usunięty, a sprawą zajęła się policja - mówi Ewelina Gryszpan z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.- Funkcjonariusze zabezpieczyli już materiał dowodowy, docieramy do świadków i pokrzywdzonego. Ustalamy okoliczności tego zdarzenia. Poinformowana została też prokuratura, która wszczęła w tej sprawie śledztwo - informuje Gryszpan.Sprawa stała się głośna, po tym jak bohater filmu został rozpoznany przez jedną z internautek, która apelowała, aby go nie oglądać, ale zgłaszać jako dowód naruszenia prawa.W środę Kamerzysta zamieścił filmik na Instagramie, w którym tłumaczył że wszystko, było wyreżyserowane, a on nie wiedział, że chłopak jest chory. Na koniec dodawał, że nie ma za co przepraszać.Na film zareagował, także wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, który poleciał, by sprawę zbadała policja.