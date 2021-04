Raper po przejściach: refleksja nad życiem i mgła pocovidowa [WIDEO, ZDJĘCIA]

Covid sprawił, że stałem się spokojniejszy, bo przypomniał mi, że nie jestem niezniszczalny - mówi twórca marki Stoprocent i szczeciński raper Wini w rozmowie z Radiem Szczecin.

W muzycznej wytwórni Stoprocent, którą stworzył Wini nagrywali m.in. Sobota, Kabe czy Bonson.





Hiphopowiec dwa lata temu, po problemach związanych ze zdrowiem porzucił używki i nie prowadzi już tak destrukcyjnego trybu życia. A jak mówi 45-latek po tym, jak na własnej skórze doświadczył koronawiursa, obawia się go jeszcze bardziej.- Miałem mgłę pocovidową, właściwie mam ją nadal. Czasami zapominam coś i czuję, że nie jest to zwykłe zapomnienie, które się zdarza, ale coś innego. Na przykład dzwoni kolega, którego bardzo dobrze znam, mam zapisane jego imię i nazwisko i zastanawiam się do pięciu sekund: kto to jest?! A jest to przecież osoba, którą doskonale znam! - relacjonuje.Wini dodaje, że w przypadku węchu jego zakażenie przebiegało odwrotnie niż zwykle.- Z węchem to jestem chyba ciekawym przypadkiem ponieważ ja ogólnie nie bardzo posiadam zmysł węchu. I w trakcie covidu dostałem potwornego węchu, czułem się jak jakiś pies, czułem jak pachnie czosnek w drugim pokoju. Miałem potworny węch, który - niestety - przechodzi mi - żałuje.