Relokacja pacjentów z Covid-19 na razie wstrzymana

Na razie nie ma potrzeby transportowania pacjentów zakażonych koronawirusem z Wielkopolski do Szczecina - to najnowsze informacje w sprawie ewentualnej relokacji.

O takich planach mówił kilkanaście dni temu minister zdrowia Adam Niedzielski. To dlatego, że w sąsiednim województwie jest znacznie więcej zakażonych niż na Pomorzu Zachodnim. Zaczynało więc brakować miejsc w szpitalach.Sytuacja jednak się poprawiła i nie ma na razie planów transportu chorych - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.- W całym kraju obserwujemy pewne wyhamowanie epidemii, tej dynamiki rozwoju wirusa. Dzisiaj nie ma takich decyzji i mamy nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby. To byłaby najlepsza wiadomość dla nas wszystkich, że wygrywamy walkę z trzecią falą - dodaje Bogucki.Najtrudniejsza sytuacja do tej pory była na Śląsku, tam już kilka tygodni temu pacjentów rozwożono do województw ościennych.