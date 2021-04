Na majówkę pojedziemy nowym odcinkiem trasy S3

Odcinek S3 pomiędzy Miękowem a Brzozowem. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Odcinek drogi ekspresowej S3 pomiędzy Miękowem a Brzozowem powinien być gotowy jeszcze w tym miesiącu - zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

To oznacza, że trasę ze Szczecina do Troszyna koło Wolina pokonamy jadąc już nową, mającą po dwa pasy w każdą stronę jezdnią. Trwają ostatnie prace - informuje Mateusz Grzeszczuk, rzecznik szczecińskiego oddziału GDDKiA.



- Przejazd po nowych jezdniach tak naprawdę jest już możliwy. Gdzieniegdzie występują jeszcze pewne zawężenia, jest czynny tylko jeden pas ruchu. To ze względu na pewne prace związane z likwidacją przewiązek i ostatnimi robotami wykończeniowymi - mówi Grzeszczuk.



Budowa ponad 20-kilometrowego odcinka Miękowo - Brzozowo kosztowała 360 mln zł i trwała dwa lata. Wcześniej była to droga dwujezdniowa, po jednym pasie w każdą stronę. Wielokrotnie dochodziło na niej do niebezpiecznych sytuacji. To tam w sierpniu 1998 roku w wypadku zginęli sportowcy Władysław Komar, Tadeusz Ślusarski i Jarosław Marzec.