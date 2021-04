Eurostat: w dobie pandemii Polska zanotowała przyrost zatrudnienia

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Polska zanotowała wzrost zatrudnienia w dobie pandemii - podaje Eurostat. Według danych Europejskiego Urzędu Statystycznego, w naszym kraju w ostatnim kwartale minionego roku przyrost zatrudnienia wyniósł niespełna procent. Oprócz Polski w krajach Unii Europejskiej wzrost zanotował jeszcze tylko w Luksemburg.

Polska przed kryzysem miała stabilny rynek pracy. Co ważne, rynek pracownika - mówi Piotr Niedzielski, ekonomista i profesor Uniwersytetu Szczecińskiego.



- Jeszcze jeden element, który zawsze gdzieś tam się pojawia, to jest kwestia kreatywności i przedsiębiorczości polskiego społeczeństwa - mówi Niedzielski.



Przed wejściem w czas pandemii rynek pracy pozwoliły ustabilizować wielkie inwestycje, takie jak choćby w naszym regonie budowa fabryki Polimerów w Policach, czy też pogłębienie kanału wodnego Szczecin-Świnoujście - mówi Leszek Dobrzyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dodaje, że utrzymać miejsca pracy pomogły także tarcze antykryzysowe.



- To jest dobra wiadomość na przyszłość. Na ten czas, kiedy zostanie już uruchomiony program odbudowy i będziemy wychodzić z obostrzeń covidowych. Wtedy naprawdę gospodarka ma szansę ruszyć z kopyta - mówi Dobrzyński.



Tylko szczeciński oddziału ZUS m.in. z rządowych tarcz antykryzysowych wypłacił przedsiębiorcom i pracownikom łącznie ponad 800 milionów złotych.