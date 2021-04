Wyższa emerytura dla opozycjonistów. "Wcześniej dbano głównie o ubeków"

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o opozycjonistach i represjonowanych w czasach PRL.

Nowelizacja zakłada wyrównanie rent i emerytur wypłacanych opozycjonistom do kwoty 2400 złotych brutto.- Wreszcie zaczyna się dbać o działaczy opozycji demokratycznej w Polsce - mówi był działacz podziemnej Solidarności ze Szczecina Bolesław Szynkiewicz.- Są pokrzywdzone, dlatego że duża większość z nich utraciła pracę, pracowała na czarno, jedni byli internowani, drudzy poszukiwali pracy i nikt nie płacił za nich składek ZUS-owskich. Kiedy przyszło do naliczenia emerytury czy renty, to ci ludzie są poszkodowani. Po prostu nie dostają, bo nie ma z czego im naliczyć - tłumaczy Szynkiewicz.Tymczasem do momentu wejścia w życie ustawy dezubekizacyjnej, o wiele wyższe emerytury przysługiwały funkcjonariuszom aparatu represji - dodaje Szynkiewicz.- Za tamtej władzy przez 25 lat nic nie robiono, dbano esbeków, ubeków, donosicieli, oni mieli zapewniane emerytury i odpowiednie gaże - przekonuje Szynkiewicz.W Polsce szacuje się że status działacza opozycji antykomunistycznej ma około 15 tysięcy osób.