Kołobrzeg powiększa strefę płatnego parkowania [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Trwają przygotowania do ustawienia kolejnych parkometrów, które zostaną uruchomione w maju.

Opłatami zostaną objęte ulice Kasprowicza i Norwida. Obie zostaną dołączone do strefy A obejmującej głównie dzielnicę uzdrowiskową Kołobrzegu.



Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego Urzędu Miasta tłumaczy, dlaczego magistrat powiększa strefę płatnego parkowania. - To kolejny element ograniczania ruchu w sercu naszego uzdrowiska. Chcemy, aby jak najwięcej kierowców pozostawiało samochody poza strefą, dlatego ta strefa obejmuje teraz już niemal wszystkie ulice w strefie uzdrowiskowej A - informuje Kujaczyński.



Parkingi mają zostać oznakowane do końca miesiąca. Opłaty będą pobierane od 4 maja, gdyż w dni wolne i święta parkometry muszą pozostać nieczynne.

Godzina parkowania w strefie A kosztuje 3,9 zł