Zbigniew Bogucki o uchwaleniu Konstytucji 3 Maja

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja było przebudzeniem elit. Krótkotrwałym przebudzeniem elit - tak komentuje, wydarzenie sprzed 230 lat, wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

3 maja 1791 roku, król Stanisław August Poniatowski przyjął Ustawę Rządową.- Taką dramatyczną, rozpaczliwą próbą podjęcia jeszcze walki o wolność i utrzymanie niepodległości. Ta walka niestety została później przegrana, ale ten zryw i ta myśl, która towarzyszyła tworzeniu konstytucji, w dużej mierze pozwoliła na to, że przez kolejne 123 lata - najsmutniejsze w naszej historii - kiedy Polski na mapach Europy i świata nie było, mogliśmy przetrwać jako naród - podkreślał Bogucki.Konstytucja 3 Maja znosiła liberum veto i ustanawiała Rzeczpospolitą monarchią dziedziczną.- Zupełnie innowacyjny. To druga na świecie konstytucja, patrząc na to jak wyglądała wówczas I Rzeczpospolita, to był to dokument arcynowoczesny, można powiedzieć wręcz zmieniający właściwie wszystko w ustroju I Rzeczypospolitej. Był on również niezwykle nowoczesny w kontekście światowym. To też trzeba bardzo wyraźnie podkreślić - mówił Bogucki.W poniedziałek, na antenie Polskiego Radia Szczecin o godzinie 20:00 rozpocznie się debata poświęcona Konstytucji 3 Maja. Weźmie w niej udział m.in. wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.