Padł rekord szczepień. Akcja przeniesie się do miast powiatowych? [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

2500 osób zaszczepili medycy w dodatkowym punkcie szczepień przy Szpitalu Wojskowym w Szczecinie od 1 do 3 maja.

W poniedziałek rano padł kolejny rekord: w 90 minut zaszczepiło się prawie 200 osób. Preparatów Johnson and Johnson było dostępnych 3,5 tysiąca, skorzystać z nich można bez rejestracji, wystarczy skierowanie. Tym samym, jak mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, wszystko wskazuje na to, że we wtorek i w środę zaszczepić się będzie można na tych samych zasadach w szpitalnej przychodni.



- Jeżeli zostaną te szczepionki, to tak jak zapowiadał pan komendant Szpitala Wojskowego, szczepienia będą trwały następne dzień czy dwa, ale już w samej przychodni będzie można zaszczepić się szczepionką jednodawkową Johnson and Johnson - powiedział wojewoda.



Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni akcją w Szczecinie, myślimy o podobnych akcjach w powiatach - dodał Bogucki. - Myślę, że punkty szczepień mobilnych czy te, które odbywają się w kontenerach dobrze, żeby odbywały się w miastach powiatowych. I myślę, że to jest ten kierunek, który będzie obrany i te punkty w bliższej lub dalszej przyszłości będą wykorzystywane w miastach powiatowych tak, żeby tam zwiększyć możliwości szczepienia i zwiększyć dostępność szczepień.



W poniedziałek po podsumowaniu akcji "Zaszczep się na majówkę" w Szczecinie, w szpitalu wojskowym preparat Johnson and Johnson przyjął wojewoda Zbigniew Bogucki.