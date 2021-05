RSnW: Posłowie-rekordziści. Kategoria: loty do Warszawy

W tej kadencji Sejmu podróże lotnicze posłów kosztowały podatników ponad 4 miliony złotych. Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Z Koszalina do Warszawy jest pociąg pendolino, a ze Szczecina do stolicy jedzie się wiele godzin - tak tłumaczy się poseł Koalicji Obywatelskiej, Grzegorz Napieralski. Jest on rekordzistą, jeśli chodzi o loty do Warszawy.

- Jestem zaangażowany w wiele projektów dookoła politycznych, powołałem specjalną podkomisję, jestem szefem dużej, międzynarodowej grupy parlamentarnej, która pochłania bardzo dużo czasu. To wymaga wiele podróży i bycia w okręgu wyborczym - tłumaczył.



Michał Jach, poseł PiS mówi, że samolot to wcale nie taki luksus.



- Ceny lotu samolotu są porównywalne z cenami biletów kolejowych, a czas jest nieporównywany. Samolot to nie jest żaden luksus - argumentował.



