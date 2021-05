Sąd rozpatrzy zażalenia na decyzje o aresztowaniu youtubera Kamerzysty

Sąd w piątek zajmie się sprawą youtubera o pseudonimie Kamerzysta. Rozpatrzy zażalenia na decyzje o aresztowaniu mężczyzny. Wniosły je obie strony: obrońca Kamerzysty i prokuratura.

Prokuratura chciała, by mężczyzna trafił do aresztu na trzy miesiące. Sąd zdecydował o miesięcznym pozbawieniu wolności.Z kolei obrońca Kamerzysty chce, by jego klient wyszedł na wolność.Youtuber podejrzany jest o znęcanie się nad osobą nieporadną z uwagi na jej stan psychiczny. Zarzuty usłyszał w związku z filmem, który stworzył i opublikował w internecie. Widać na nim jak zmusza niepełnosprawnego intelektualnie chłopaka do robienia poniżających zadań za pieniądze, miał on. między innymi zjeść kocie odchody.W sprawie zarzuty usłyszały jeszcze dwie inne osoby - to dwójka jego znajomych, którzy brali udział w nagraniu. Oni jednak pozostają na wolności.Wszystkim grozi do ośmiu lat więzienia.