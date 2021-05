Święto Ułanów Podolskich w koszarach 12. Batalionu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Przywracają pamięć o swoich patronach. W koszarach 12. Batalionu Dowodzenia przy ul. Ku Słońcu w Szczecinie odbyła się uroczystość z okazji Święta Ułanów Podolskich.

Na placu defiladowym pojawili się żołnierze jednostki w nowych oraz historycznych mundurach. W ten wyjątkowy dzień dla batalionu nie zabrakło gratulacji oraz wyróżnień dla żołnierzy.



- Bitwa pod Monte Cassino, to właśnie Podolacy jako pierwsi zatknęli biało-czerwony sztandar na murach klasztoru, to nasza odznaka 12. Pułku Ułanów łopotała nad zdobytym klasztorem - podkreśla podpułkownik Dariusz Lewczuk, dowódca 12. Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich.



- Poziom wyszkolenia, zaangażowania i wyposażenia tego batalionu należy do najlepszych, nie tylko w Polsce, tego typu pododdziałów - dodał szef sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Michał Jach.



- Przede wszystkim jest to sztandarowy pododdział mojej dywizji, który zapewnia mi komfort dowodzenia na co dzień - podkreślił dowódca 12. Dywizji Zmechanizowanej, generał dr Dariusz Parylak.



12. Batalion Dowodzenia Ułanów Podolskich przejął tradycje pułku i jego barwy w 1997 roku. Historyczna jednostka brała udział między innymi w Bitwie o Monte Cassino. Szczecińscy żołnierze są wsparciem Sztabu Dowodzenia 12. Dywizji Zmechanizowanej.