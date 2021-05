Atrakcja dla miłośników kolei i pięknych widoków. Nadmorska Kolej Wąskotorowa rozpoczyna sezon... i wyrusza na swoje wąskie tory. Można w ten sposób zwiedzić gminę Rewal.

Oczywiście turyści muszą mieć maseczki na twarzy, a przed wejściem trzeba zdezynfekować dłonie i zachować bezpieczny odstęp.- I można wyruszać w trasę - mówi Hanna Nowak, kierownik pionu techniczno-ekonomicznego Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej.- Wyruszamy o 8:40 z Gryfic, docieramy na wybrzeże, do przepięknej miejscowości Trzęsacz i ruchem wahadłowym - pomiędzy Trzęsaczem, Rewalem, Śliwinem, Niechorzem, a Pogorzelicą - jeździmy cały dzień i wozimy turystów, którzy chcą zwiedzać naszą piękną gminę - dodaje Nowak.Sezon potrwa do końca września. Rozkład jazdy pociągów Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej oraz inne ważne informacje znaleźć można na stronie kolej.rewal.pl W 2019 roku, kolej przewiozła 170 tysięcy turystów, a w pandemii zaledwie 40 tysięcy mniej.Obecnie - od maja do połowy czerwca - bilety można nabyć u konduktora. Później ruszą kasy na dworcach kolejowych.W lipcu nadmorska kolej wąskotorowa świętuje swoje 125. urodziny.